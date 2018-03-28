Сегодня 28 марта 2018 года, 12:47

Проверка налоговиками правильности формирования расходов предприятий, начиная с 2015 года, признана незаконной

КААС подчеркнул, что в редакции, действующей в период, за который проводилась проверка, нормами НК вопрос расходов не регулировался

Киевский апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым признано незаконным уведомление-решение налоговой службы относительно неправильности формирования НДС в связи с нарушением учета расходов в период после 1 января 2015 года. Соответствующее постановление по делу №810/1257/17 суд принял 14 марта 2018 года.

Таким образом, суды признали незаконными действия налоговых органов в связи с тем, что фискальный орган в акте проверки применил нормы НК Украины в редакции, действующей до 1 января 2015 года, якобы установив нарушения в формировании денежного обязательства по НДС за период с апреля 2015 года по май 2016 года. Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, отметил: для того чтобы считаться нарушениями, деяния должны быть предусмотрены нормами НК Украины в редакции, действующей на момент предполагаемого нарушения. Такие ремарки суд сделал и относительно законности начисления НДС и правильности учета расходов, на сумму которых снижается доход в целях налогообложения. При этом суд подчеркнул, что в редакции, действующей в период, за который проводилась проверка, нормами НК Украины вопрос расходов не регулировался вовсе.

Напомним: с 1 января 2015 года пункт 138.1 статьи 138 НК Украины, который, по мнению ответчика, нарушил истец, определяет, что финансовый результат в целях налогообложения увеличивается на сумму начисленной амортизации основных средств или нематериальных активов в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности; на сумму уценки и потерь от уменьшения полезности основных средств или нематериальных активов, включенных в расходы отчетного периода в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности; на сумму остаточной стоимости отдельного объекта основных средств или нематериальных активов, определенной в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета, в случае ликвидации или продажи такого объекта. А пункт 138.2 статьи 138 НК Украины предусматривает, что финансовый результат в целях налогообложения уменьшается на сумму рассчитанной амортизации основных средств или нематериальных активов в соответствии с пунктом 138.3 настоящей статьи; на сумму остаточной стоимости отдельного объекта основных средств или нематериальных активов, определенной с учетом положений настоящей статьи Кодекса, в случае ликвидации или продажи такого объекта; на сумму дооценки и выгоды от восстановления полезности основных средств или нематериальных активов в пределах предварительно включенных в расходы уценки и потерь от уменьшения полезности основных средств или нематериальных активов в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета или международными стандартами финансовой отчетности.

Таким образом, суд обратил внимание ГФС, что с 1 января 2015 года пункты 138.1 и 138.2 статьи 138 НК Украины не регулируют определение расходов вообще.

Подробнее о решении Киевского окружного административного суда от 10 июля 2017 года мы писали в материале «Период бремени» («Юридическая практика» №36 (1028) от 5 сентября 2017 года).