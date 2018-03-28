Сегодня 28 марта 2018 года, 11:04

Полиция предотвратила распродажу военной техники: ее хотели сбыть по интернету

В Житомирской области полиция раскрыла схему хищения военной и другой специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, передает «УП».

По информации полиции, следователи нашли технику во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

«В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники — БТРы, БМП, ЗИЛы, Урал, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и воде», — говорится в сообщении.

Также изъято большое количество запчастей, аккумуляторные батареи, шины и документы о происхождении техники.

Сейчас правоохранители устанавливают принадлежность техники, находится ли она на соответствующем учете в воинских частях.

Попутно выяснилось, что физическое лицо разместило в интернете объявление о продаже указанной техники. Открыто уголовное производство по части 3 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), что предусматривает ограничение свободы от трех до пяти лет или заключение на срок от трех до восьми лет.

Полиция подала в суд ходатайство об аресте техники до выяснения всех обстоятельств.