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Сегодня 28 марта 2018 года, 11:04

Мэр Виталий Кличко приказал проверить ТРЦ Киева на соответствие нормам пожарной безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы столицы на соответствие нормам пожарной безопасности после трагедии в российском Кемерове.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает сайт городской власти.

«Мы шокированы трагедией, произошедшей в Кемерове. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей», — сказал чиновник.

Он призвал владельцев ТРЦ и других заведений массового пребывания людей упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности.

Отмечается, что проверки будут проводить совместно городские власти и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как известно, 25 марта с.г. в российском городе Кемерово в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Среди погибших 41 ребенок.