Сегодня 27 марта 2018 года, 19:01

Антидемпинговые меры в отношении России расширены

26 марта 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Антидемпинговая пошлина для ПАО «Дорогобуж» составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 42,96%. Решение Комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения о нем в «Урядовом курьере».

В рамках заседания Комиссия рассмотрела материалы относительно существующей практики поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров, которые указывают на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину и существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям.

Учитывая комплексный характер данного вопроса и с целью недопущения создания искусственного дефицита минеральных удобрений на внутреннем рынке Украины, Межведомственная комиссия по международной торговле решила, в частности:

- обратиться к Кабинету Министров Украины с просьбой направить обращение в парламент с предложением активизировать работу над принятием проекта Закона №6422 «О внесении изменений в Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины» с целью диверсификации поставок удобрений в Украину;

- обратиться к Антимонопольному комитету Украины с предложением о принятии мер по контролю за ценами на удобрения на внутреннем рынке Украины;

- проработать вопрос обращения к Кабинету Министров Украины с предложением об исключении товара, являющегося объектом применения антидемпинговых мер, из перечня товаров, запрещенных для ввоза в Украину из РФ (постановление КМУ от 30 декабря 2015 года №1147).

В настоящее время в отношении импорта товаров происхождением из Российской Федерации действуют 12 защитных торговых мер (10 антидемпинговых, одна компенсационная и одна специальная).

Кроме того, проводится три процедуры расследования по демпинговому импорту минудобрений происхождением из РФ (карбамидно-формальдегидная продукция, нитрат аммония, серная кислота и олеум).

Подробнее о реализуемых защитных торговых мерах можно узнать по ссылке.