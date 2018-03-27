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Святое Евангелие изъято таможенниками в Черновицкой области

27 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Черновицкие таможенники изъяли Евангелие 1915 года, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Книга религиозного назначения «Господа Нашего Иисуса Христа Святое Евангелие оть Матфея, Марка, Луки и Юанна» перемещалась в грузовом автомобиле Volvo, следовавшем транзитом из Российской Федерации в Турцию.

Согласно заключению искусствоведа, на указанную книгу распространяется действие Закона Украины «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей», в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины эта книга подлежит письменному декларированию, поскольку была изготовлена в 1915 году.

В отношении водителя грузовика сотрудниками пункта пропуска «Порубное-Сирет» Черновицкой таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины.

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