Сегодня 27 марта 2018 года, 14:31

Ольга Костышина, советник председателя МКАС при ТПП Украины, рассказала об упрощенных арбитражных производствах

Ольга Костышина, советник председателя МКАС при ТПП Украины, ознакомила слушателей Legal High School с особенностями упрощенных арбитражных производств в зависимости от арбитражной институции.

Лектор отметила, что специальные процедуры необходимы при рассмотрении сложного спора. Как правило, в таких случаях предусматриваются дополнительные этапы. В частности, речь идет о созыве процессуальной сессии и утверждении графика рассмотрения дела, и в новой редакции регламента МКАС при ТПП такие процедуры предусмотрены. «Соответствующие процедуры могут предупредить случаи злоупотребления сторонами своими процессуальными правами», — пояснила спикер.

Понятие упрощенного производства стало вводиться арбитражными институтами после 2012 года. Были приняты соответствующие положения, изначально предусматривавшие критерии цены иска для малых споров. Тем не менее такая практика не оправдала в себя, и арбитражные институции пошли по пути ускорения процедур.

Среди преимуществ ускоренной процедуры рассмотрения дела г-жа Костышина выделила сокращение сроков и расходов на рассмотрение дела. В частности, расходы снижаются за счет уменьшения арбитражного сбора и затрат на юридическое представительство. Кроме того, особенность упрощенных арбитражных процедур заключается в ограниченном количественном составе арбитража — в большинстве случаев дела рассматриваются единоличным арбитром.

В то же время лектор обратила внимание на необходимые условия для применения ускоренных процедур. В их числе — соответствующее арбитражное соглашение сторон, предусматривающее возможность рассмотрения спора по ускоренной процедуре.

Что касается цены иска, то обычно в нее входит и непосредственно цена иска, и цена встречного искового требования. «Только по цене иска невозможно определить сложность спора, поэтому регламенты арбитражных институтов содержат норму о дискреционных полномочиях, связанных с отказом от применения упрощенной или ускоренной процедуры арбитражного разбирательства с учетом сложности конкретного спора», — сообщила г-жа Костышина.

Более подробно лектор остановилась на регламентах арбитражных институтов. В частности, Стокгольмский арбитраж (SCC) пересмотрел свой регламент в 2017 году и ввел положения, предусматривающие ускоренную процедуру рассмотрения, если имеется соответствующее соглашение сторон.

Ольга Костышина ознакомила слушателей и с регламентами других арбитражных институций. Не остался без внимания и Регламент МКАС. «С 1 января 2018 года наряду с арбитражным рассмотрением дела и рассмотрением дела на основании письменных материалов введена процедура ускоренного арбитражного разбирательства при условии, что стороны предусмотрели ее в арбитражном соглашении или договорились о таком рассмотрении в дальнейшем, но не позднее подачи ответчиком отзыва на исковое заявление», — проинформировала спикер.

По словам лектора, ускоренное рассмотрение дела осуществляется на основании письменных материалов без проведения устного слушания в составе одного арбитра, если стороны не договорились об ином. Обмен письменными представлениями по сути спора ограничивается подачей искового заявления и отзыва на него, а в соответствующих случаях — подачей встречного искового заявления и возражений на него.

«Арбитраж как способ разрешения спора становится все более эффективным, прозрачным и менее затратным для бизнеса», — резюмировала Ольга Костышина.