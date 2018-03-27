Сегодня 27 марта 2018 года, 17:35

Презентованы основные новации утвержденного Порядка оказания первичной медицинской помощи

Согласно утвержденному Порядку первичной медпомощи, врач будет консультировать относительно того, как избавиться от вредных привычек

Утвержден Порядок оказания первичной медицинской помощи — документ, регламентирующий работу терапевтов, педиатров и семейных врачей, содержащий перечень услуг учреждений «первички» и формирующий новую культуру взаимодействия врача и пациента. Уже с 1 июля с.г. абсолютно все учреждения первичной медицинской помощи (ПМП) должны руководствоваться этим документом. Об этом сообщает правительственный портал.

Приказ №504 «Об утверждении Порядка оказания первичной медицинской помощи» определяет список услуг, стоимость которых компенсирует государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Так, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья граждан (или состоянием здоровья ребенка), ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния. Также терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести учет пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. При необходимости врач предоставит направление к специалисту вторичной или третичной помощи: лору, эндокринологу, хирургу и т.д. — и будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

Важной станет роль вашего врача и в предотвращении болезней — врач вовремя выявит риски для здоровья. «Он проконсультирует, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни», — уточняется в пресс-релизе.

В компетенции врача «первички» — наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Как сообщается, «ваш врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т.п.».

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта — 2000, педиатра — 900.

Подробнее об основных положениях документа можно узнать по ссылке.