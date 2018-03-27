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Презентованы основные новации утвержденного Порядка оказания первичной медицинской помощи

27 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Согласно утвержденному Порядку первичной медпомощи, врач будет консультировать относительно того, как избавиться от вредных привычек Согласно утвержденному Порядку первичной медпомощи, врач будет консультировать относительно того, как избавиться от вредных привычек

Утвержден Порядок оказания первичной медицинской помощи — документ, регламентирующий работу терапевтов, педиатров и семейных врачей, содержащий перечень услуг учреждений «первички» и формирующий новую культуру взаимодействия врача и пациента. Уже с 1 июля с.г. абсолютно все учреждения первичной медицинской помощи (ПМП) должны руководствоваться этим документом. Об этом сообщает правительственный портал.

Приказ №504 «Об утверждении Порядка оказания первичной медицинской помощи» определяет список услуг, стоимость которых компенсирует государство через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ). Так, терапевты, педиатры и семейные врачи будут наблюдать за состоянием здоровья граждан (или состоянием здоровья ребенка), ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления, патологические, физиологические (во время беременности) состояния. Также терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести учет пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. При необходимости врач предоставит направление к специалисту вторичной или третичной помощи: лору, эндокринологу, хирургу и т.д. — и будет консультироваться с ним относительно вашего лечения.

Врач также будет оказывать неотложную помощь при остром расстройстве физического или психического здоровья, если не требуется экстренной, специализированной или высокоспециализированной медпомощи.

Важной станет роль вашего врача и в предотвращении болезней — врач вовремя выявит риски для здоровья. «Он проконсультирует, как постепенно освободиться от пагубных привычек, где найти дополнительную помощь и перейти к здоровому образу жизни», — уточняется в пресс-релизе.

В компетенции врача «первички» — наблюдение за здоровым ребенком, неосложненной беременностью и отдельные услуги паллиативной помощи. Как сообщается, «ваш врач также выдаст нужную справку, листок нетрудоспособности, направление для прохождения медико-социальной экспертизы и т.п.».

Согласно Порядку, оптимальный объем практики для семейного врача составляет 1800 пациентов, терапевта — 2000, педиатра — 900.

Подробнее об основных положениях документа можно узнать по ссылке.

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