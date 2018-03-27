Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 27 марта 2018 года, 17:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Завтра могут избрать нового руководителя НАПК

27 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

28 марта с.г. на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут избирать нового главу НАПК. Начало заседания в 14.00.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр ведомства, передает «Украинская правда».

Как уточняет издание, срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта 2018 года. Она заявляла, что «не держится за должность».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1057) от 27/03/18 Свежий номер

Защита бизнеса

№ 13 (1057)
Зарубежная практика

Персональная охрана

Отрасли практики

Емкость банка

Судебная практика

Круг да около

Тема номера:

Трастовый фон

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

UBA Students' League Moot Competition on Intellectual Property 2.0

«Человек года-2017» Энергия обновления

ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом