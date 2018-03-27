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Сегодня 27 марта 2018 года, 17:35

Завтра могут избрать нового руководителя НАПК

28 марта с.г. на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут избирать нового главу НАПК. Начало заседания в 14.00.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр ведомства, передает «Украинская правда».

Как уточняет издание, срок полномочий председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак заканчивается 28 марта 2018 года. Она заявляла, что «не держится за должность».