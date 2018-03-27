Сегодня 27 марта 2018 года, 16:13

Степан Кубив просит НБУ предоставить НАК «Нафтогаз Украины» индивидуальную валютную лицензию

26 марта с.г. первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил в Национальный банк Украины письмо с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для НАК «Нафтогаз Украины» при начислении платы за транзит природного газа ПАО «Газпром» (РФ). Об этом сообщается на сайте КМУ.

Так, в частности, в письме говорится о предоставлении НАК «Нафтогаз Украины» возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого перерасчета излишне уплаченных «Газпромом» средств за транзит природного газа, согласно решениям Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

Также первый вице-премьер — министр экономического развития и торговли Украины попросил НБУ разрешить «Нафтогазу» не осуществлять обязательную продажу поступлений в иностранной валюте из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу ПАО «Газпром».