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Сегодня 27 марта 2018 года, 16:13

Определен победитель V Международного конкурса по коммерческому арбитражу

Наивысший балл получила команда Киевского университета права НАН Украины

23 марта 2018 года в Киеве состоялся финал и торжественная церемония награждения участников V Международного конкурса по коммерческому арбитражу, инициатором которого пятый год подряд выступает МНА «Европейская арбитражная палата» (Брюссель, Бельгия).

Генеральным партнером конкурса выступила Укринюрколлегия, Экспертно-правовая группа «Независимый институт судебных экспертиз», Международный образовательный центр George & Company и Kinstellar.

В финальном раунде турнира за первенство боролись команды Киевского университета права НАН Украины, Киевского национального торгово-экономического университета и Национального университета «Одесская юридическая академия».

Участники команд выступили в роли международных арбитров, ведь по условиям конкурса во время финальных дебатов они представили свои арбитражные решения в импровизированном споре, который рассматривался в Международном коммерческом арбитражном суде при Европейской арбитражной палате (ЕАП).

Конкурсные работы и устные дебаты оценивали управляющие партнеры ведущих юридических компаний, практикующие адвокаты, юристы, а именно:

- Геннадий Пампуха, президент Европейской арбитражной палаты;

- Николай Павлов, президент Украинской иностранной юридической коллегии;

- Марьяна Антонович, ассоциированный юрист компании Kinstellar;

- Татьяна Лежух, партнер юридической фирмы «Лежух и Партнеры»;

- Ольга Поединок, председатель Комитета по юридической образовательной политике Ассоциации адвокатов Украины, докторант кафедры международного права Института международных отношений;

- Анастасия Нестеренко, юрист МЮФ Integrites.

Мероприятие проходило при участии президента ЕАП Геннадия Пампухи, основателя Международного женского экспертно-правового союза Ольги Пампухи, ответственного секретаря ЕАП Екатерины Аврамовой. С приветственным словом перед будущими юристами выступил специально приглашенный гость — украинский политический деятель, член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Анатолий Раханский.

Судьи и почетные гости конкурса подчеркнули важность и актуальность данного образовательного проекта для студентов, а также отметили интересное конкурсное задание.

Члены жюри были приятно удивлены уровнем подготовки и ораторскими способностями команд, но все же высказали определенные замечания, наставления и пожелания будущим молодым специалистам.

После кропотливой работы над письменными работами и напряженных судебных дебатов, которые длились более четырех месяцев, был наконец определен победитель! При подсчете баллов учитывались оценки как за письменные работы, так и за устные выступления команд.

По количеству баллов победу одержала команда Киевского университета права НАН в составе Виктории Полторацкой, Дарьи Маленко, Дарьи Третьяковой и тренеров Елены Поливановой и Тамары Кортуковой.

Второе место заняла команда НУ «Одесская юридическая академия» в составе Георгия Кравцуненко, Юрия Подченко, Соломии Музыки и тренера Вячеслава Любашенко.

Почетное третье место в соревновании завоевала команда в составе Анастасии Бойченко, Натальи Ивоняк, Ольги Пакон, Елены Карпочевой, Сандры Титовой и тренера Елены Гончаренко.

Главный приз — стажировку в Европейской арбитражной палате в Брюсселе и у ее партнера AIA Belgium — получил студент Национального университета «Острожская академии» Вадим Юдович, чье эссе в индивидуальном конкурсе оказалось лучшим.

Участникам конкурса также были торжественно вручены сертификаты на прохождение стажировки в лучших юридических компаниях Украины, а именно: в ЮФ «Лежух и Партнеры», ЮФ Kinstellar, ЮФ «Дмитриева и Партнеры», МЮК Eterna Law, Экспертно-правовой группе «Независимый институт судебных экспертиз», ОО «Студия современного права» и Международном женском экспертно-правовом союзе.

Европейская арбитражная палата и Организационный комитет конкурса поздравляют победителей и всех участников V Международного конкурса по коммерческому арбитражу! Побежденных нет, ведь соревновались только лучшие!

Организационный комитет конкурса выражает искреннюю благодарность всем командам и их тренерам, а также генеральным партнерам V Международного конкурса по коммерческому арбитражу: Украинской иностранной юридической коллегии, Экспертно-правовой группе «Независимый институт судебных экспертиз», Международному образовательному центру George & Company, Kinstellar и DLA Piper Ukraine.