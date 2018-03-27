Сегодня 27 марта 2018 года, 16:13

Суд по иску Roshen запретил еще одной компании копировать «Киевский торт»

Хозяйственный суд Киева признал, что ООО «Беллария» нарушило право интеллектуальной собственности кондитерской корпорации Roshen в части использования названий «Киевский торт» и «Торт Киевский», а также элементов дизайна упаковки торта в виде листьев каштана. Об этом говорится в решении суда от 15 марта 2018 года, сообщает «Дело».

Все имеющиеся у предприятия упаковки и этикетки, которые нарушают запрет, суд постановил уничтожить, поскольку их легко спутать с упаковкой «Киевского торта» Roshen. Аналогичные требования суд выдвинул к гипермаркету «Ашан».

Ранее Roshen пояснила, что право на маркировку тортов под знаком «Киевский торт» на территории Украины принадлежит исключительно корпорации. «Корпорация Roshen является владельцем серии товарных знаков «Киевский торт», как словесных, так и комбинированных, что подтверждается рядом свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, выданных уполномоченными государственными органами. Первая заявка на регистрацию обозначения «Киевский торт» в Украине Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса была подана еще в 1994 году. К тому же решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины торговая марка «Киевский торт» признана в Украине хорошо известной в отношении правопреемника Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса — ЧАО «Киевская кондитерская фабрика Roshen». Таким образом, право на маркировку тортов знаком «Киевский торт» на территории Украины принадлежит исключительно корпорации Roshen, — пояснили в кондитерской корпорации.

В связи с ситуацией со смешением продукции под обозначением «Киевский торт», которая возникла на рынке кондитерских изделий, в сентябре 2017 года корпорация «Рошен» подала в Хозяйственный суд Киева иск против ООО «Киевский БКК» с требованием прекратить использование на упаковках тортов серии знаков «Киевский торт» корпорации Roshen, ведь такая упаковка похожа настолько, что ее можно спутать со знаками корпорации Roshen, и она вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров», — отмечается в сообщении.

Ранее в корпорации заявили, что не имеют претензий к ООО «Ашан Украина Гипермаркет» по производству продукции под названием «Киевский торт», поскольку известно, что ритейлер такого производства не осуществляет.

Напомним: 3 июля 2017 года кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении ООО «Беллария» права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой «Киевский торт». В этом же иске Roshen просит суд запретить ООО «Ашан Украина Гипермаркет», как предприятию, которое реализует кондитерское изделие «Киевский торт» производства «Белларии», хранение и продажу данной продукции.