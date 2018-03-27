Сегодня 27 марта 2018 года, 14:31

На Полтавщине суд присяжных оправдал обвиняемого в похищении с целью получения выкупа и убийства

22 марта 2018 года Лубенским горрайонным судом Полтавской области в составе двух судей и трех присяжных вынесен оправдательный приговор в отношении лица, обвиняемого в организации похищения человека с целью получения выкупа и последующего убийства по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Как указано в приговоре, суд присяжных пришел к выводу, что в данном уголовном производстве по отношению к обвиняемому со стороны сотрудников СБУ имела место провокация преступлений. Доказательства, собранные таким образом, являются недопустимыми, а потому обвиняемого следует оправдать.

При этом судьями Сергеем Гудковым и Василием Даценко изложены особые мнения: «В материалах дела отсутствуют доказательства, что агенты вышли за пределы пассивного расследования противоправной деятельности и путем психологического давления спровоцировали обвиняемого на совершение преступления. При этом сторона защиты имела все возможности собрать такие доказательства, однако этим правом не воспользовалась. При отсутствии таких доказательств считаю невозможным мотивировку оправдательного приговора на предположениях. В связи с изложенным считаю ошибочным вывод суда присяжных о недопустимости собранных по делу доказательств из-за провокации преступления».

Обратим внимание, что приговор суда не вступил в силу и может быть обжалован в Апелляционном суде Полтавской области через Лубенский горрайонный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

С полным текстом приговора, а также с текстом особых мнений судей можно ознакомиться на сайте Единого государственного реестра судебных решений (№539/741/16-к).