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Отказ ОСД от участия в процессе квалификационного квалифоценивания в АП считают «демаршем»

27 марта 2018 года Источник:Интерфакс-Украина

Отказ Общественного совета добропорядочности от участия в процессе квалификационного оценки судей можно рассматривать как демарш, не способствующий поиску решения, считает заместитель главы Администрации Президента Украины, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Демарш — это очень красивая политическая форма... я вообще не сторонник (демаршей — «ИФ»), так как считаю, что содержание политического процесса — это нахождение политического решения», — отметил г-н Шимкив на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации во вторник в Киеве.

Он отметил положительные изменения в законодательных процедурах процессов судопроизводства. «Сказать, что все плохо, не могу... Увидим ли мы сразу результат? Нет, не увидим, потому что есть определенная инертность. Чтобы вы почувствовали изменения в судопроизводстве, вы должны, во-первых, с ними столкнуться», — сказал Д.Шимкив.

Заместитель главы АП также отметил, что процесс отбора судей в Украине по сравнению с другими странами беспрецедентный: «судьи сдают экзамены, их транслируют». При этом он обратил внимание, что СМИ практически не освещали процесс отбора судей.

Как сообщалось, 26 марта с.г. ОСД заявил о прекращении своего участия в процессе квалификационного оценивания судей.

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