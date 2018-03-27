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Сегодня 27 марта 2018 года, 14:31

Представлены проекты подзаконных актов, направленных на реализацию нового закона о ЖКУ

26 марта с.г. Департаментом экономики систем жизнеобеспечения Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проведено общественное обсуждение некоторых проектов нормативно-правовых актов, разработанных Минрегионом с целью реализации Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», который был принят 9 ноября 2017 года. Об этом сообщается на сайте министерства.

В ходе общественного обсуждения Департамент экономики систем жизнеобеспечения представил, в частности, такие нормативно-правовые акты:

- проект приказа Минрегиона «Об утверждении Порядка информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости»;

- проект постановления Кабинета Министров Украины «Об определении предельного размера платы за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам»;

- проект приказа Минрегиона «Об утверждении Порядка рассмотрения органами местного самоуправления расчетов тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, а также расчетов тарифов на коммунальные услуги, предоставленных для их установления».

По результатам общественного обсуждения Минрегиону направлены предложения и замечания к некоторым положениям проектов нормативно-правовых актов.

В связи с этим указанные проекты нормативно-правовых актов будут доработаны и размещены на официальном сайте министерства в разделе «Общественное обсуждение».

Детали можно узнать по ссылке.