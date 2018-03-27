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LHS: «Анализ положительных и негативных факторов подтолкнул арбитражное сообщество к применению мер для улучшения функционирования арбитражных институтов» — Ярослав Петров, партнер ЮФ Asters

Модуль «Актуальные тенденции международного арбитража» Школы «Международный арбитраж и трансграничные споры: лучшие практики» Legal High School открыла лекция Ярослава Петрова, партнера ЮФ Asters «Требования бизнеса к арбитражным институтам».

Лектор напомнил, что арбитраж появился в качестве альтернативы судам, но со временем стал более сложным и менее удобным способом разрешения споров.

Ярослав Петров рассказал слушателям о положительных и негативных факторах арбитража. Среди преимуществ, которые бизнес ставит на первое место, он навал возможность принудительного исполнения решения. Такие решения могут быть исполнены более чем в 150 странах. Следующий положительный аспект — разрешение споров за рамками национальной правовой системы. В первую очередь здесь идет речь о недоверии сторон к украинской судебной системе. Г-н Петров напомнил, что при арбитражном рассмотрении применяется право по месту арбитража, которое непосредственно определяет особенности арбитражных процедур.

Еще один положительный фактор — гибкость в выборе арбитров. Арбитром может быть не только квалифицированный юрист, но и эксперт в сфере, которой касается спор.

«Арбитраж дает возможность беспристрастного рассмотрения дела, поскольку выбор института, арбитров делают сами стороны. И очень важно, что решения арбитража являются финальными в отличие от судебных инстанций, где спор может рассматриваться годами», — назвал еще один положительный фактор Ярослав Петров.

В то же время скорость рассмотрения дела можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Например, производство относительно простых споров может длиться до шести месяцев, а срок рассмотрения сложных дел иногда составляет и два года.

«Стоимость рассмотрения споров большинство респондентов относят к недостаткам арбитража», — отметил лектор. Он также перечислил возможные затраты сторон, связанные с рассмотрением дела. Как правило, в каждом регламенте того или иного арбитражного института прописана формула расчета стоимости разрешения спора либо же предлагается функция «калькулятора» на сайте, но следует учитывать, что в эту стоимость не входят услуги юристов.

Еще один негативный фактор с точки зрения бизнеса — недостаточное количество санкций в рамках процесса (как к арбитрам, так и к сторонам по делу). Не всегда есть возможность привлечения третьей стороны, поскольку процедура арбитражного рассмотрения касается только сторон, подписавших соглашение.

Наиболее популярными арбитражными институциями, по мнению представителей бизнеса, являются ICC и Лондонский арбитраж.

«Анализ положительных и негативных факторов подтолкнул арбитражное сообщество к применению мер для улучшения функционирования арбитражных институтов», — сообщил Ярослав Петров.

Как отмечает бизнес, для улучшения процедурных моментов рассмотрения дела необходимо обязать арбитражный трибунал уведомлять стороны о процессе и сроках рассмотрения спора. «Также важным элементом является тщательный подбор и помощь в выборе арбитров. Рынок арбитров достаточно ограничен. Соответственно, самые популярные арбитры загружены. Для разрешения этой проблемы некоторые арбитражи уже приняли определенные меры. В частности, ICC обязал публиковать информацию о загруженности арбитров. Такой подход позволит сделать процедуру более эффективной», — обратил внимание лектор.

Также Ярослав Петров рассказал об особенностях рассмотрения споров в разных индустриях. «Только 32% споров, возникающих у бизнеса, передаются в арбитраж, все остальные удается урегулировать мирным путем», — резюмировал он.