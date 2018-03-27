Представлены принципы формирования тарифа на услуги, связанные с доступом к инфраструктуре ж/д транспорта

Под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна состоялась встреча представителей бизнеса и ПАО «Укрзализныця» с целью обсуждения подхода к формированию и расчету тарифа на обязательные услуги, связанные с доступом к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, введение которого предусмотрено законопроектом «О железнодорожном транспорте Украины» (№7316).
Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость принятия парламентом Закона «О железнодорожном транспорте Украины», что обеспечит правовую основу устойчивого развития железнодорожной отрасли Украины. «Внедрение прозрачных, недискриминационных и эффективных тарифных моделей за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта является важнейшим заданием для Украины», — отметил министр.
В ходе встречи были представлены принципы формирования и расчета тарифа на обязательные услуги, касающиеся доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. По результатам обсуждения участники приняли решение доработать до конца августа 2018 года предложенные принципы формирования и расчета тарифа.
С презентацией можно ознакомиться по ссылке.
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