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Сегодня 27 марта 2018 года, 12:56

Представлены принципы формирования тарифа на услуги, связанные с доступом к инфраструктуре ж/д транспорта

Под председательством министра инфраструктуры Владимира Омеляна состоялась встреча представителей бизнеса и ПАО «Укрзализныця» с целью обсуждения подхода к формированию и расчету тарифа на обязательные услуги, связанные с доступом к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, введение которого предусмотрено законопроектом «О железнодорожном транспорте Украины» (№7316).

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул необходимость принятия парламентом Закона «О железнодорожном транспорте Украины», что обеспечит правовую основу устойчивого развития железнодорожной отрасли Украины. «Внедрение прозрачных, недискриминационных и эффективных тарифных моделей за пользование инфраструктурой железнодорожного транспорта является важнейшим заданием для Украины», — отметил министр.

В ходе встречи были представлены принципы формирования и расчета тарифа на обязательные услуги, касающиеся доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования. По результатам обсуждения участники приняли решение доработать до конца августа 2018 года предложенные принципы формирования и расчета тарифа.

С презентацией можно ознакомиться по ссылке.