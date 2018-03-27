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АМКУ прогнозирует возникновение угрозы ограничения конкуренции в сфере спортивной медицины

27 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственные уполномоченные Антимонопольного комитета Украины Светлана Панаиотиди и Агия Загребельская начинают исследование вопросов, связанных с принятием Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством здравоохранения Украины совместного приказа от 27.12.2017 №5232/1746 «Об утверждении Положения о медицинском обеспечении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учреждений физической культуры и спорта», которым вводится разрешительная система допуска лиц, занимающихся физической культурой и спортом, к участию в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

Комитет считает, что реализация на практике положений указанного нормативно-правового акта может привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на рынке административных медицинских услуг (по выдаче врачами по спортивной медицине допусков лицам, которые намерены участвовать в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях).

В рамках этого исследования также планируется рассмотреть вопросы деятельности ГП «Служба спортивной медицины», касающиеся полномочий и задач, возложенных на него Министерством молодежи и спорта Украины, перечень учреждений здравоохранения, имеющих право на проведение медицинских осмотров и предоставление медицинского допуска лицам к занятиям физической культурой и спортом, перечень услуг в этой сфере, их объемы и стоимость.

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