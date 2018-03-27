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Судья, запретившая акции протеста, безуспешно пыталась обжаловать отказ ВСП о назначении на должность

26 ноября 2013 года судья приняла решение об ограничении права на собрания путем бессрочного запрета на проведение акций в Харькове

Установление судом первой инстанции полного бессрочного запрета неопределенному кругу лиц на проведение мирной акции на территории всего города Харькова, обоснованного нарушением вследствие проведения соответствующей мирной акции общественного прядка и национальной безопасности, без указания достоверных и неопровержимых доказательств в пользу такого запрета противоречит правовым положениями и может негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти. К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 7 февраля 2018 года, рассматривая дело по иску судьи Харьковского окружного административного суда Светланы Архиповой к Высшему совету правосудия (ВСП) о признании незаконным и отмене решения об отказе во внесении представления Президенту Украины о ее назначении на должность судьи.

26 ноября 2013 года судья приняла решение об ограничении права на собрания путем запрета на проведение ряда акций в городе Харькове. Фактически запрет (как позже установил Совет) распространялся не на конкретное место, а на всю территорию города Харькова (запрещенными для проведения собраний стали в том числе улицы, площади и перекрестки Харькова), был бессрочным (судья не указала даты прекращения запрета на собрания, отметив только, что запрет начинает действовать с 27 ноября 2013 года) и касался неограниченного круга лиц (резолютивной частью постановления право на мирные собрания ограничено не только в отношении ответчиков, но и в отношении «других лиц»). 7 ноября 2017 года ВСП отказал во внесении представления Президенту Украины о назначении судьи на должность.

«Указанные обстоятельства при решении данного дела имеют особое значение с учетом особой роли судьи в условиях социального напряжения, обусловленного разворачиванием с конца ноября 2013 года Революции достоинства в Украине, который обязан использовать свой профессиональный статус с целью недопустимости произвола со стороны власти по отношению к человеку, особенно за выражение им взглядов, протеста против этой власти, и обеспечения гарантированного законом права на справедливый суд», — отметил КАС ВС и отказал судье в удовлетворении иска.

Более подробно о деле №800/546/17 читайте в статье «Круг да около» (газета «Юридическая практика» №13 (1057) от 27 марта 2018 года).