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Минюст обобщил, что было сделано в рамках имплементации Соглашения об ассоциации

Состоялся пресс-брифинг, посвященный имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, в ходе которого заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов осветил вопросы реформы сферы юстиции в Украине в контексте евроинтеграции. Об этом сообщает сайт Минюста.

Как известно, Минюст координирует ряд вопросов, относящихся к компетенции подкомитета «Юстиция, свобода и безопасность» Комитета ассоциации, образованного в соответствии с Соглашением об ассоциации.

Большое внимание было уделено защите прав человека. Национальная стратегия в области прав человека и План действий по ее реализации были утверждены еще в 2015 году. План действий разрабатывался Минюстом совместно с органами государственной власти, международными организациями, Офисом омбудсмена, представителями гражданского общества и содержит конкретные мероприятия с назначением ответственных лиц, сроки выполнения и т.д. Минюст готовит отчеты и проводит общественные обсуждения выполнения Национальной стратегии.

Неотъемлемой частью работы ведомства является уменьшение рисков коррупции. В этом направлении Минюст присоединился к разработке закона, защищающего бизнес от незаконного захвата и произвола силовиков, правоохранительных органов, получившего название #МаскиШоуСтоп. Для этого были введены такие новации: обязательная видео- и аудиофиксация во время обысков, присутствие адвоката при обыске, запрет изъятия оригиналов документов, компьютеров и серверов. Кроме того, были созданы антирейдерские аграрные штабы по всей Украине.

Министерство юстиции обеспечивает ведение Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения, и зарегистрировало порядок проверки электронных деклараций чиновников. С целью эффективной борьбы с коррупцией Минюст сотрудничает и осуществляет обмен информацией с МВД и НАБУ.

В рамках евроинтеграции правительством Украины было создано Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Агентство уже успешно реализовало первые транспортные средства на сумму более 2,5 млн грн.

Сергей Петухов отметил, что Минюст имплементировал положения Директивы 2009/101/ЕС по раскрытию информации компаниями. Это обеспечило информационную прозрачность деятельности юридических лиц и обнародование данных о конечных бенефициарах в Едином государственном реестре. К тому же Украина стала первой страной, которая присоединилась к Глобальному реестру бенефициарных владельцев компаний.

В рамках выполнения Соглашения был принят Закон Украины «Об электронных доверительных услугах» и утвержден План организации подготовки проектов актов, необходимых для обеспечения реализации Закона. На практике это означает, что со своего мобильного телефона можно зарегистрировать компанию, подписать любой договор, направить запрос и получить любую информацию, касающуюся деятельности того или иного государственного органа. Это значительно упрощает жизнь и делает возможной коммуникацию с государственными органами посредством смартфона.