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Народный депутат не сообщил о покупке биткоинов на 24 миллиона гривен

27 марта 2018 года Источник:Экономічна правда

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов потратил в декабре прошлого года почти 24,5 млн гривен на покупку криптовалюты «Биткоин Голд».

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на «Слідство.Інфо». В издании проанализировали документы нардепа, размещенные на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

При этом, как отмечается, о существенных изменениях в имущественном состоянии депутат так и не сообщил, хотя должен это сделать по закону в течение десяти дней.

В 2012 году глава Интернет-партии Украины Дмитрий Голубов приобрел биткоины, стоимость которых сегодня выросла более чем на 1,7 млрд грн. Уже в августе прошлого года Голубов потратил 32,8 млн грн на биткоины «Кэш», о чем сообщает НАПК.

Сегодня они стоят почти 297 млн грн. Впоследствии, в декабре 2017 года, нардеп купил еще биткойны «Голд», стоимость которых выросла почти на 4,4 млн грн. Но о покупке последних Голубов сообщил НАПК только через три месяца — в декларации за 2017 год.

Дмитрию Голубову за несообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии грозит только штраф на 1700–3400 гривен.

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