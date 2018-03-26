он же e-mail

Сегодня 26 марта 2018 года, 18:36

В рамках Legal High School Дмитрий Шемелин рассмотрел вопросы обеспечительных мер английского правосудия

С лекцией на тему «Обеспечительные меры английского правосудия. Украинские и российские должники в иностранных судах» перед аудиторией Legal High School, выступил советник ЮФ Asters Дмитрий Шемелин.

В начале лекции г-н Шемелин рассказал, почему в последнее время наблюдается устойчивая тенденция к повышению роли (и, соответственно, популярности) международного коммерческого арбитража как инструмента решения споров.

У английского правосудия «длинные руки». Английские суды считают, что они вправе рассмотреть чуть ли не любой коммерческий спор. Если у суда возникнут подозрения, что ответчик намерен скрыть свое имущество во избежание исполнения судебного решения, суд может наложить всемирный арест на активы ответчика. Во многих странах эти обеспечительные меры будут поддержаны местными судами. После принятия судом решения по сути иска оно также может быть признано и исполнено в большинстве государств — это далеко не полный перечень причин выбора иностранной юрисдикции при рассмотрении споров.

Далее спикер проанализировал вопросы правил подсудности в судах Англии и Уэльса.

«Основное правило подсудности (по крайней мере до завершения Brexit) — Брюссельский регламент. Правила common law (универсальная юрисдикция) применяются в случае, если отсутствуют основания для применения Регламента: ответчик (соответчик) не является резидентом Великобритании, ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии», — разъяснил Дмитрий Шемелин.

Существуют два альтернативных основания для установления подсудности английскому суду.

Первое — вручение ответчику иска в Англии (service of process). Разрешение суда не требуется, если ответчик — физическое лицо (достаточно краткосрочного визита (фактического пребывания), юридическое лицо, ведущее экономическую деятельность на этой территории, иск вручает специальный агент (service of process agent).

Второе — при отсутствии ответчика в Англии можно получить разрешение от суда на вручение иска ответчику за границей. Разрешение предоставляется при выполнении трех условий:

1) имеются разумные перспективы выигрыша;

2) английский суд является приемлемым местом рассмотрения спора с точки зрения параллельных дел, доказательств, расходов, свидетелей и т.п.;

3) иск относится к одной из установленных категорий (перечень не исчерпывающий):

— один из соответчиков находится в Англии,

— отношения сторон регулируются правом Англии,

— контракт заключен (нарушен) или вред причинен (понесен) в Англии,

— истец требует обеспечения в Англии,

— иск касается имущества в Англии (кроме иностранного недвижимого имущества),

— иск касается траста по английскому праву и т.д.

Обеспечительные меры в английских судах существуют в поддержку искового производства в Англии и Уэльсе, искового производства за границей, арбитража.

При этом необходимо соблюдение таких условий обеспечительных мер, как:

— наличие юрисдикции;

— наличие обоснования дела по сути;

— риск причинения вреда, который не может быть компенсирован присуждением убытков;

— пропорциональность.

Существуют и дополнительные условия для применения обеспечительных мер: предрешение спора; встречное обеспечение; добровольное обязательство.

Также г-н Шемелин отметил большой арсенал обеспечительных мер в английских судах:

— арест активов в форме запрета распоряжаться активами на определенную сумму и предписания раскрыть информацию об активах (существует с 1975 года);

— receivership — назначение управляющего имуществом ответчика (применяется в исключительных случаях, если обычный приказ об аресте не предоставляет достаточной защиты);

— предоставление доказательств;

— раскрытие информации ответчиком;

— раскрытие информации третьими лицами, обычно банками, управляющими компаниями, интернет-провайдерами;

— обыск, в основном в IP-делах (применяется очень редко).

— запрет инициирования параллельных процессов в других юрисдикциях;

— допрос ответчика или запрет выезда из страны.

В завершение лекции спикер предложил слушателям Legal High School выполнить несколько практических заданий на примерах конкретных судебных процессов.