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Украина выдворит 13 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля

27 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Украина выдворяет 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом в Facebook сообщил Президент Петр Порошенко, передает «УП».

«Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся», — отметил Президент Украины.

Петр Порошенко подчеркнул, что «Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни».

«Следующий шаг — увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиление персональных, финансовых и экономических санкций», — добавил глава государства.

Министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter также сообщил о выдворении дипломатов. «Готовились к этому определенное время, но сделали скоординировано с нашими друзьями и партнерами», — отметил глава МИДа.

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