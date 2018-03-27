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Впервые на президентских выборах в Зимбабве используют сканеры отпечатков пальцев

27 марта 2018 года Источник:Rupor.info

Технология идентификации с помощью отпечатков пальцев будет использоваться на всеобщих выборах президента в этом году в Зимбабве.

Главной задачей является защита от повторного голосования. Автоматизированная система AFIS расширит существующие с 2017 года технологии и позволит автоматически формировать списки участников голосования, отслеживать попытки повторного голосования и так далее, пишет Rupor.info.

Отмечается, что Ipsidy выбрали в ходе международного тендера. Как заявил главный технический директор Ipsidy Томас Зок, выигранный тендер говорит о признании эффективности системы AFIS в мире в целом и в Африке в частности.

Несколько месяцев назад бессменный лидер Роберт Мугабе ушел с поста лидера страны после переворота, который поддержали военные. Его обвиняли в ряде преступлений, в том числе в манипуляциях на предыдущих выборах. Таким образом, нынешние выборы должны стать первыми настоящими за долгое время.

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