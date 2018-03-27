Сегодня 27 марта 2018 года, 09:31

А.Аваков считает, что вопрос возвращения Донбасса решит правоохранительная миротворческая миссия

Арсен Аваков считает, что вопрос возвращения оккупированных территорий можно будет решить с помощью правоохранительной миротворческой миссии. Об этом он заявил в Международном центре подготовки национальной гвардии Украины, сообщает сайт МВД.

«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только посредством правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовыми. Именно здесь находится центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта они будут работать на безопасность украинцев», — сказал Арсен Аваков.