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А.Аваков считает, что вопрос возвращения Донбасса решит правоохранительная миротворческая миссия

27 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Арсен Аваков считает, что вопрос возвращения оккупированных территорий можно будет решить с помощью правоохранительной миротворческой миссии. Об этом он заявил в Международном центре подготовки национальной гвардии Украины, сообщает сайт МВД.

«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только посредством правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовыми. Именно здесь находится центр подготовки таких бойцов. А после завершения конфликта они будут работать на безопасность украинцев», — сказал Арсен Аваков.

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