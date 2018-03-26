Сегодня 26 марта 2018 года, 18:36

«Мы будем продолжать запрашивать информацию в ОСД», — прокомментировала ВККС заявление Совета о прекращении участия в оценивании

Члены ВККС заявили, что поддержка ОСД в процедуре квалификационного оценивания была бы важной»

Высшая квалификационная комиссия судей Украины высказала свою позицию относительно участия Общественного совета добропорядочности (ОСД) в процедуре квалификационного оценивания судей сегодня в Украинском кризисном медиацентре.

Открывая брифинг, глава ВККС Сергей Козьяков отметил, что они были вынуждены отреагировать на утреннее заявление ОСД. Г-н Козьяков напомнил, что Комиссия в таком составе работает уже 3,5 года, кратко рассказал о функциях квалификационного органа и более предметно остановился на первичном квалификационном оценивании судей, которое появилось в законодательстве в 2016 году (в будущем оно трансформировалось в квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности). В частности, впервые с судьями проводились собеседования, которые транслировались для общественности; впервые использовалась информация от Национального антикоррупционного бюро Украины на предмет соответствия судьи антикоррупционному критерию. За период действия нового законодательства систему покинули около 1,5 тыс. судей.

Утреннее заявление ОСД оказалось для ВККС неожиданностью. Об этом сообщил секретарь квалификационной палаты Комиссии Станислав Щотка и обратился к представителям Совета: «Решительно заявляю: в этой процедуре ваша поддержка была бы важной». По его словам, квалификационное оценивание судей на соответствие занимаемой должности — экстраординарная процедура, следствием которой является продолжение работы на занимаемой должности или уход с профессии (в случае неподтверждения). Г-н Щотка подчеркнул, что квалификационное оценивание в Европе, как правило, не преследует цели увольнения судей и обратил внимание на заключение Венецианской комиссии, которая в свое время указала, что такое мероприятие (как оценивание) следует проводить, но оно должно быть ограничено во времени, проходить быстро, эффективно и очень осторожно. Станислав Щотка отметил, что национальный законодатель привязал событие прохождения квалификационного оценивания судьей еще и к получению должностного оклада по новым правилам. Поэтому ВККС не проводить этой процедуры не может.

Спикер напомнил, что в середине марта первая тысяча судей (если быть точнее, то ВККС планировал оценить 999 судей) сдала экзамены. Из этих 999 судей девять уволились, а экзамен не сдал 21 судья. Станислав Алексеевич не берется оценивать, много это или мало, но это точно не «0,2%» — процент, которым оперирует ОСД. И процесс «оздоровления судебной системы» продолжается.

Что касается пяти-шестиминутной продолжительности собеседований в рамках квалификационного оценивания, то Станислав Щотка сказал, что «бывает по-разному», иногда собеседование длится больше часа. Коллегия членов ВККС идет на собеседование уже подготовленной. Случается и так, что собеседования заканчиваются в 20.00. Станислав Алексеевич посоветовал коллегам из ОСД оперировать такими словами, как манипуляции, осторожно. Он подчеркнул, что в процедуре оценивания судей членам Комиссии нужно быть очень точными в вопросе доказательственной базы, особенно если следствием оценивания может стать увольнение судьи с должности. Ведь с большой долей вероятности судья, получивший «красную карточку» от ВККС, будет обжаловать это решение в суде. Г-н Щотка еще раз подчеркнул, что квалификационное оценивание проводится не для целей конкурса (где нужно избрать самых лучших), а для выяснения, соответствует ли судья своей должности или нет. «Хочется, чтобы заключения ОСД помогали Комиссии, а не создавали препятствия, из-за которых ВККС может споткнуться», — сделал акцент представитель ВККС. Вместе с тем г-н Щотка заверил: «Мы будем продолжать запрашивать информацию в ОСД». Изменения в Регламент ВККС были внесены для оптимизации работы с Советом, Комиссия всего лишь попросила предоставлять ей документы, надлежащим образом оформленные. В частности, речь идет о подписях членов ОСД, принимавших решение. Г-н Щотка считает, что ничего непосильного членам Совета не предлагалось — Комиссия предложила устранить недостатки и предоставила для этого время. «Кто хочет — ищет возможность, кто не хочет — причину», — резюмировал спикер.