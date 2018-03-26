Сегодня 26 марта 2018 года, 18:36

Прокуратура объявила подозрение сотрудникам «Охматдета» по делу о присвоении лекарств

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры №10 объявлено о подозрении семи работникам Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присвоила лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн.

Кроме того, в рамках указанного уголовного производства местная прокуратура сообщила о подозрении шести старшим медицинским сестрам отделений НДСБ «Охматдет», которые, будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по получению, хранению и контролю препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн грн.

По результатам предварительного расследования заведующему аптечным складом НДСБ «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым старшим медицинским сестрам отделений НДСБ «Охматдет» Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частями 2,3,4 статьи 191 УК Украины, решается вопрос об избрании им меры пресечения.