Сегодня 26 марта 2018 года, 17:14

Татьяна Слипачук рассказала об особенностях доказывания в международном арбитраже

Об особенностях доказывания в международном арбитраже слушателей Legal High School ознакомила Татьяна Слипачук партнер, руководитель практик международной торговли и международного арбитража ЮФ Sayenko Kharenko.

«Перед обращением в арбитраж крайне важно знать, в какую арбитражную институцию вы идете. Важны именно арбитры, так как именно они определяют относимость и допустимость доказательств и процедуру представления этих доказательств, — пояснила госпожа Слипачук. — Активная роль в процессе доказывания принадлежит сторонам, однако применение принципа состязательности в арбитраже не предусматривает обязанности арбитров быть пассивными наблюдателями, только принимающими информацию от сторон».

Спикер проанализировала вопросы стандартов доказательств, их относимости, допустимости, возможности истребования.

Также Татьяна Слипачук остановилась на процедуре предварительного слушания. «Самое важное, что нужно знать о предварительном слушании, — это то, как ваш арбитр любит проводить разбирательства», — процитировала лектор слова Джона Таунсенда.

Далее Татьяна Слипачук рассказала о методах опроса свидетелей, дала ряд рекомендаций по приглашению и опросу свидетелей. Желательно свидетелю говорить на языке арбитража — это способствует лучшему пониманию и большей доброжелательности со стороны арбитров.

В контексте анализа особенностей перекрестного опроса свидетеля спикер процитировала десять «заповедей» профессора Ирвинга Янгера в современном международном арбитраже:

1. Будь краток.

2. Используй обычный язык (меньше юридических терминов).

3. Задавай только главные вопросы.

4. Подготовься к опросу.

5. Слушай свидетеля.

6. Избегай аргументации (со стороны свидетеля — только факты, никакой их интерпретации).

7. Избегай повторения.

8. Избегай пояснений свидетелей.

9. Ограничить опрос.

10. Оставляй возможность для подведения итога (save for summation).

Кроме того, г-жа Слипачук рассказала о роли экспертизы и экспертов в международном коммерческом арбитраже, а также о порядке их опроса в процессе слушания дела.

Перекрестный допрос эксперта-свидетеля — очень тонкое упражнение. Как ослабить доверие к эксперту? Тщательно изучите письменные и устные размышления эксперта вашего оппонента и не забудьте удостовериться, что ваш собственный эксперт раскрыл вам все стороны, касающиеся предмета экспертизы. От этого зависит дальнейшее представление доказательств при рассмотрении дела.

«Состязательность в арбитражном процессе должна быть инструментом убеждения арбитров в правоте и законности позиции стороны, адекватности требуемых ею мер защиты и компенсации», — напомнила Татьяна Слипачук.