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КМУ: 4 апреля заработает новая система контроля качества пищевых продуктов

26 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

4 апреля с.г. в Украине заработает новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Об этом во время пресс-брифинга рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Речь идет о вступлении в силу Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных», передает сайт КМУ.

По словам вице-премьер-министра, новый закон, с одной стороны, создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей, а с другой — введет четкие и прозрачные процедуры проверок, минимизирует коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции. Ключевыми новшествами нового закона Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала риск-ориентированный подход к проверкам операторов рынка и введение акта проверки.

Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей (например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо). Также инспекторы будут осуществлять проверки согласно акту проверки. Этот документ будет содержать исчерпывающее количество вопросов для проверки и будет публичным, что минимизирует коррупционные риски.

За нарушение нового закона предусмотрены жесткие санкции. Так, сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 000 гривен — в зависимости от совершенного правонарушения. В случае обнаружения на производстве факторов, представляющих опасность жизни и здоровью людей, инспектор может принять решение о временном приостановлении производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.

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