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Сегодня 26 марта 2018 года, 18:36

Завтра в Киеве обсудят идею создания Национального бюро финансовой безопасности

27 марта в 11.00 в пресс-центре «ЛИГАБизнесИнформ» (Киев, ул.Парково-Сырецкая, 23) состоится дискуссия о деятельности Национального бюро финансовой безопасности.

Как известно, 19 марта с.г. зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Этот орган должен заменить налоговую полицию, которая в прошлом году оказалась вне закона.

Вопросы для обсуждения:

– cтатус НБФБ;

– подследственность Бюро и его взаимодействие с другими государственными структурами;

– аналитическая составляющая в деятельности НБФБ и особенности открытия уголовных производств;

– отбор работников на работу в Бюро.

В дискуссии примут участие:

– Нина Южанина — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики;

– Светлана Воробей — заместитель руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики;

– Григол Катамадзе — президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины»;

– Дмитрий Алексеенко — председатель Общественного совета при Государственной фискальной службе Украины;

– Юлия Дроговоз — вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей и др.

Как заявлял адвокат Денис Овчаров, Нацбюро финансовой безопасности будет мощнее и автономнее НАБУ и СБУ.