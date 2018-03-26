Завтра в Киеве обсудят идею создания Национального бюро финансовой безопасности

27 марта в 11.00 в пресс-центре «ЛИГАБизнесИнформ» (Киев, ул.Парково-Сырецкая, 23) состоится дискуссия о деятельности Национального бюро финансовой безопасности.
Как известно, 19 марта с.г. зарегистрирован законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности Украины. Этот орган должен заменить налоговую полицию, которая в прошлом году оказалась вне закона.
Вопросы для обсуждения:
– cтатус НБФБ;
– подследственность Бюро и его взаимодействие с другими государственными структурами;
– аналитическая составляющая в деятельности НБФБ и особенности открытия уголовных производств;
– отбор работников на работу в Бюро.
В дискуссии примут участие:
– Нина Южанина — председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики;
– Светлана Воробей — заместитель руководителя секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики;
– Григол Катамадзе — президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины»;
– Дмитрий Алексеенко — председатель Общественного совета при Государственной фискальной службе Украины;
– Юлия Дроговоз — вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей и др.
Как заявлял адвокат Денис Овчаров, Нацбюро финансовой безопасности будет мощнее и автономнее НАБУ и СБУ.
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