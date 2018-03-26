Сегодня 26 марта 2018 года, 17:14

В полиции не нашли подтверждения, что самоубийство директора Николаевского аэропорта совершено под давлением

Начальник Главного управления Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз прокомментировал итоги проведенного расследования причин самоубийства героя-летчика Владислава Волошина. Нет оснований считать, что Владислав Волошин сделал это под внешним давлением. Об этом г-н Мороз заявил на брифинге для журналистов 26 марта, передает «УП» со ссылкой на издание «НикВести».

По словам Юрия Мороза, в рамках досудебного расследования при проверке версии о причинах самоубийства из-за проблем в аэропорту и давления со стороны руководства области допрошены председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, его заместитель, а также замдиректора аэропорта.

«Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было», — заявил Ю.Мороз.

Кроме того, он добавил, что «никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала» не было.

Начальник полиции заявляет, что, по словам вдовы Волошина, в начале марта с.г. глава областной администрации Савченко пообещал Владиславу Волошину после получения сертификатов по аэропорту помочь ему в получении квартиры, и поэтому, как говорит Мороз, Волошин был в приподнятом настроении, поскольку должна была решиться одна из его проблем — проблема с собственным жильем.

Исходя из этого, начальник ГУ НП в Николаевской области заявил, что не видит оснований считать, что самоубийство Волошин совершил под давлением.

«Я на сегодняшний день, изучив материалы, имеющиеся в уголовном производстве, не вижу оснований, которые могли бы говорить о том, что Влад совершил этот трагический поступок именно под давлением. Но хочу еще раз сказать, что эта версия не исключена, мы продолжаем ее проверять», — заявил Юрий Мороз.

При этом на вопрос журналистов о том, почему же тогда коллеги Владислава говорят, что в последнее время руководство облгосадминистрации оказывало давление на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ по незаконному ремонту аэровокзала, Мороз ответил, что еще не все коллеги Волошина были допрошены.

Как известно, 18 марта 2018 года в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин.