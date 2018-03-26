Сегодня 26 марта 2018 года, 17:14

Минюст предлагает обсудить вопросы реформирования системы юстиции, касающиеся несовершеннолетних

Минюст предлагает ввести презумпцию невиновности несовершеннолетних в делах по КУоАП и расширить возможности по освобождению их от уголовной ответственности

Министерством юстиции Украины в сотрудничестве с экспертами Проектного офиса по вопросам пробации, созданного в рамках проекта «Экспертная поддержка управления и экономического развития» (EDGE) при финансовой поддержке Министерства международных дел Канады, в рамках деятельности Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних разработан проект Национальной стратегии реформирования системы юстиции в отношении несовершеннолетних на период до 2020 года (далее — Стратегия).

Ключевой целью Стратегии определено создание эффективных механизмов для обеспечения системы правосудия в отношении несовершеннолетних, направленной на усиление ответственности государства и общества за развитие детей, повышение уровня их социальной и правовой защиты, снижение уровня преступности среди несовершеннолетних и перевоспитание и социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом.

Свои замечания и рекомендации можно присылать до 1 апреля 2018 года включительно на адрес: iccjcMoJ@gmail.com.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Сообщается, что за совершение преступлений в 2016 году осуждено около 3,5 тыс. несовершеннолетних, а в 2017 году этот показатель почти не изменился. Существенной особенностью является также большой процент корыстных, насильственных действий. Так, за кражи в 2016 осуждено 65% несовершеннолетних, совершивших преступные деяния, а в 2017 году — 70%.

Как указывается в проекте Стратегии, официальные показатели не отражают полной картины случаев совершения преступлений с участием несовершеннолетних по ряду причин, наиболее существенными из которых являются проблемы в системе выявления и своевременного реагирования на указанные случаи, в том числе из-за значительного сокращения количества работников подразделений ювенальной превенции. Проблемы связаны также с отсутствием в Украине отдельного госоргана, который бы отвечал за профилактику преступности среди несовершеннолетних.

Кроме того, дается ряд рекомендаций относительно привлечения несовершеннолетних к административной и уголовной ответственности.

С целью усовершенствования системы судопроизводства в части привлечения несовершеннолетних к ответственности за совершение административных правонарушений необходимо:

- ввести и обеспечить реализацию принципа презумпции невиновности лица;

- предусмотреть возможность освобождения от ответственности несовершеннолетних до рассмотрения дела судом с возложением на них определенных обязанностей, в том числе обязанности выполнять исправительную программу;

- предусмотреть процессуальные права несовершеннолетнего, привлекаемого к ответственности, в частности, право хранить молчание и право на перекрестный допрос свидетелей, обеспечить защиту права на конфиденциальность, в частности, путем введения возможности закрытого рассмотрения дел о привлечении к ответственности несовершеннолетних;

- обеспечить надлежащее и своевременное уведомление родителей или законных представителей несовершеннолетнего лица о его задержании.

С целью усовершенствования системы мер наказания, которые могут быть применены к несовершеннолетним правонарушителям, и порядка их назначения необходимо:

- расширить возможности для освобождения от уголовной ответственности независимо от того, совершено преступление впервые, с учетом других характеристик несовершеннолетнего;

- расширить возможности применения к несовершеннолетним наказаний, не связанных с изоляцией лица, путем дополнения имеющегося перечня, а также усовершенствовать практику применения уже существующих наказаний в виде общественных и исправительных работ, штрафов;

- обеспечить учет возрастных особенностей несовершеннолетних путем уменьшения минимального и максимального срока наказания для несовершеннолетних и т.д.