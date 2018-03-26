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Защита Надежды Савченко подала апелляцию на арест

26 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Защита народного депутата Надежды Савченко, арестованной на два месяца, подала апелляцию на меру пресечения. Об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

«Через 2-3 дня назначат к рассмотрению», — отметил он.

По его мнению, «в отношении Надежды оказывается политическая расправа». «Шесть из пяти эпизодов написаны под копирку», а подозрение является необоснованным.

«Судья в своем постановлении сослался на показания четырех сотрудников. Это является незаконным, поскольку показания, данные свидетелями на досудебном следствии следователю прокурору, не являются доказательствами по делу, пока они не дадут такие показания в суде», — пояснил г-н Чевгуз.

Защитник также утверждает, что суд не учел то, что Савченко содержит мать преклонного возраста, работает в Верховной Раде и имеет другие социальные связи.

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