Защита Надежды Савченко подала апелляцию на арест

Защита народного депутата Надежды Савченко, арестованной на два месяца, подала апелляцию на меру пресечения. Об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат нардепа Виктор Чевгуз.
«Через 2-3 дня назначат к рассмотрению», — отметил он.
По его мнению, «в отношении Надежды оказывается политическая расправа». «Шесть из пяти эпизодов написаны под копирку», а подозрение является необоснованным.
«Судья в своем постановлении сослался на показания четырех сотрудников. Это является незаконным, поскольку показания, данные свидетелями на досудебном следствии следователю прокурору, не являются доказательствами по делу, пока они не дадут такие показания в суде», — пояснил г-н Чевгуз.
Защитник также утверждает, что суд не учел то, что Савченко содержит мать преклонного возраста, работает в Верховной Раде и имеет другие социальные связи.
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