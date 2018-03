Сегодня 26 марта 2018 года, 15:31

В Украине нет законодательно утвержденного стандарта доказывания, констатировал Евгений Блинов, партнер, руководитель практики международного арбитража МЮГ Eterna Law

Об особенностях доказывания в иностранных судах слушатели Школы судебной практики Legal High School узнали от Евгения Блинова, партнера, руководителя практики международного арбитража МЮГ Eterna Law.

Лектор подчеркнул: важно отличать вопросы факта, вопросы права и смешанные вопросы факта и права (вопросы, связанные с применением юридических критериев к фактическим обстоятельствам). Если это понимать, вы сможете легче разобраться, в чем заключается спор и на чем следует сконцентрироваться.

В зарубежных странах стандарт доказывания может отличаться от существующей у нас «условной стопроцентной вероятности», уверен Евгений Блинов. В странах общей системы права ключевой принцип доказывания по гражданским и коммерческим делам — это balance of probabilities. Однако существуют и повышенные стандарты: clear and convincing evidence и beyond reasonable doubt (чаще применяется в уголовных делах). Но практика меняется: сегодня судьи и арбитры не во всех случаях применяют повышенные стандарты.

Лектор рассказал и о бремени доказывания. Общий подход — каждая из сторон должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Но есть и граничащие друг с другом вопросы, когда не очень понятно, кто же должен доказывать определенные основания. Пример: сторона нарушила условия договора, предусматривающего, что ответственность в случае нарушения ограничивается определенной суммой. Какая из сторон должна доказывать, что оговорка о сумме должна быть применена? На практике существуют различные подходы, и такие вопросы, как правило, решает суд в рамках своих полномочий. Подобная ситуация возникает и в связи с применением такого юридического института, как waiver (отказ от права).

Евгений Блинов выделил обстоятельства, которые не подлежат доказыванию: речь идет о преюдиции, обстоятельствах, признанных стороной, и презумпции.

Интерес представляет и возможность суда сделать противоположные или неблагоприятные выводы. Формально у нас такая концепция нигде не прописана, но на самом деле украинские суды ее применяют. Это случай, когда на сторону возлагается бремя доказывания определенного обстоятельства, если одна сторона требует раскрыть какие-то документы, а другая возражает. То есть суд может решить, что в таких доказательствах или документах есть что-то (определенное содержание) полностью противоречащее интересам стороны.

Лектор также рассказал о том, как оцениваются показания свидетеля (фазы прямого и перекрестного допроса), проанализировал вопросы привлечения эксперта и различные подходы к определению допустимости доказательств. Например, в США доказательство считается допустимым, если оно имеет доказательственное значение для установления соответствующих фактов в ходе процесса, а в странах континентального права доказательство считается допустимым, если оно получено законным способом.

В странах общего права существует самостоятельная процедура, предусматривающая обмен между сторонами запросами о наличии определенных доказательств и их последующем предоставлении. В Англии эта процедура называется disclosure, а в США — discovery. В первом случае процедура ограничивается предоставлением имеющихся документов, а во втором дополнительно могут быть опрошены участники процесса как в ходе устных слушаний, так и путем обмена объяснениями.