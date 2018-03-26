Сегодня 26 марта 2018 года, 15:32

Министр соцполитики сообщил, вокруг чего идут дискуссии в ходе создания накопительного уровня пенсионной системы

Министр социальной политики Украины Андрей Рева подтвердил свою поддержку введению накопительного уровня пенсионного обеспечения и отметил важность тщательного просчета всех возможных рисков. Об этом он заявил в интервью, отмечается на сайте Минсоцполитики.

«Во-первых, для сохранения накоплений инвестиционный доход должен превышать уровень инфляции. Если уровень инфляции по итогам прошлого года составлял 13,4%, то можете представить, какой должна быть доходность ценных бумаг, в которые должны вкладываться пенсионные сбережения», — пояснил министр.

Вместе с тем чиновник заявил, что получить свои накопления человек сможет только через 20 лет, то есть это никак не повлияет на уровень существующего пенсионного обеспечения.

Одним из дискуссионных вопросов в контексте внедрения накопительного уровня является форма собственности накопительного фонда — государственная или негосударственная.

«Моя позиция — накопительный фонд должен быть негосударственным. Не нужно на государство навешивать инвестиционные функции. Это должна быть система негосударственных фондов, а у человека должен быть выбор. Безопасность этих фондов должны обеспечивать регуляторы рынка: Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацбанк, возможно, должен быть создан специальный регулятор. Но в любом случае контроль за этими фондами должно быть жестким, иначе система не сработает», — резюмировал Андрей Рева.