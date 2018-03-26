АО «Коннов и Созановский» выступило спонсором участия команды студентов юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко в международных соревнованиях по медиаправу Price Media Law Moot Court Competition 2018, которые состоятся в Оксфорде (Великобритания) в апреле с.г.
Команда в составе Юлии Подлесной, Анны Иляшенко, Валерии Турчик при значительном вкладе тренера команды Дианы Писаренко, соревнуясь с восемью командами из четырех стран Северо-восточной Европы, показала высокий уровень подготовки к дебатам и впервые получила право представлять КНУ и Украину на международной арене.
«Так как медиаправо является одной из основных практик «Коннов и Созановский», партнеры приняли решение поддержать команду юридического факультета КНУ. Мы убеждены, что инвестирование в развитие молодого поколения юристов в Украине — это значимый вклад в будущее юридической профессии в нашей стране» — так прокомментировал поддержку студенческой инициативы Алексей Иванов, управляющий партнер АО «Коннов и Созановский».
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