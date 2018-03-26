Сегодня 26 марта 2018 года, 15:32

В столице могут ввести новые подходы ухода за детьми с тяжелыми нарушениями развития

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали решение, которое предусматривает проведение эксперимента по выплате денежной компенсации стоимости предоставления социальных услуг детям с тяжелыми нарушениями развития. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

Согласно проекту решения, в столице рассматривают возможность введения дневного стационара для лиц с инвалидностью, стоимость пребывания в котором будет компенсировать город. Сейчас эта социальная услуга коммунальными заведениями не предоставляется, и социальный заказ на эту услугу также не осуществлялся. Планируется, что эксперимент будет включать следующие этапы: создание реестра поставщиков и получателей услуг; непосредственное предоставление услуг; перечисление средств.

«Средства по безналичному расчету перечисляются как пособие на выплату компенсации стоимости социальных услуг. То есть лицо фактически получает финансовую поддержку, которую может потратить исключительно на социальную услугу. Такой подход сегодня используется при организации санаторно-курортного лечения некоторых категорий граждан», — отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Соответствующий проект решения будет вынесен на одно из заседаний Киевсовета.