Сегодня 26 марта 2018 года, 15:32

Стартовала специальная подготовка кандидатов, которые призваны стать «новой плеядой судей»

Как отмечалось, подготовка кандидатов «общего отбора» стартует после трехмесячной подготовки кандидатов «спецотбора» (из числа помощников судей)

Специальная подготовка кандидатов в судьи в Украине не проводилась почти пять лет. Об этом сообщил ректор Национальной школы судей Украины Николай Онищук, открывая специальную подготовку кандидатов на должность судьи в рамках отбора судей местных судов. Торжественное открытие состоялось в Институте последипломного образования университета имени Тараса Шевченко, где, собственно, часть слушателей и будут обучаться. Первыми специальную подготовку пройдут 282 кандидата, которые имеют как минимум трехлетний стаж работы на должности помощника судьи. Подготовка кандидатов «общего отбора», по словам ректора НШС Украины, стартует после трехмесячной подготовки кандидатов «спецотбора» (из числа помощников судей). Спецподготовка организована по единой унифицированной программе, а ее проведение будет осуществляться одновременно в четырех городах — Киеве, Харькове, Львове и Одессе. Г-н Онищук отметил, что не только судебная система, но и общество ожидает «новой плеяды судей». «На вас будут возлагаться чрезвычайно высокие ожидания, ведь запрос на возобновление доверия к судьям, запрос на беспристрастность и справедливость сегодня высок как никогда», — подчеркнул Николай Онищук. Также он озвучил некоторые цифры: 76% слушателей составляют женщины, а семь слушателей имеют ученую степень кандидата юридических наук. «Ваш отбор является четвертым, но по форме и содержанию он первый, который соответствует устоявшимся европейским стандартам начального судейского образования», — акцентировал внимание Николай Онищук.

Большинство из присутствующих сегодня в актовом зале Института станут судьями, считает глава Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк. Он убежден, что судья может быть независимым только тогда, когда он сам готов противостоять давлению, и будет независимым тогда, когда надлежащим будет уровень обеспечения. Г-н Бенедисюк отметил, что юристы в очень непростое время решили стать частью судейского сообщества и прийти в систему, когда она ощущает огромный дефицит и кадровый голод. «Вы первый призыв, который этот голод утолит», — подчеркнул глава ВСП.

Поздравила участников одного из самых амбициозных проектов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) и и.о. заместителя председателя ВККС Валентина Устименко. Она посоветовала слушателям учиться быть открытыми для общества и всеми своими действиями демонстрировать соответствие таким критериям, как профессиональная этика и добропорядочность.

«Компетентность и добропорядочность — основные требования общества, — согласился с г-жой Устименко глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович и обратился к слушателям: — Мне приятно, что вы такие смелые и пришли сюда несмотря на то, что наследство, оставшееся после действующих судей, не настолько хорошее, как хотелось бы; несмотря на то, что нам не удалось удержать уровень доверия. Вы извините нас за такое состояние вещей, наши надежды только на вас». Он порекомендовал кандидатам усердно трудиться и отметил, что автоматизированная система документооборота в судах не будет учитывать отсутствие у них нет опыта.

Глава Государственной судебной администрации Украины Зеновий Холоднюк настроен оптимистически: он убежден, что с такими кадрами, которые вскоре вольются в ряды судей, в судебной системе все будет хорошо. В местных судах первой инстанции имеются 1148 вакансий, а помощник судьи с опытом работы 3-5 лет уже на 85% «готовый судья», убежден г-н Холоднюк. Он напомнил, что слушатели утратили право получать заработные платы, но имеют право получать стипендию. «А стипендия немаленькая и равна должностному окладу судьи местного уровня, который прошел квалификационное оценивание. Я вас поздравляю. Средств в НШС Украины достаточно, чтобы выплатить эти стипендии», — заверил глава ГСА Украины. Но не совсем понятно: то ли г-н Холоднюк оговорился (в соответствии с законом слушатели получают стипендию в размере должностного оклада помощника судьи местного уровня), то ли слушателей действительно ожидает такой приятный сюрприз.

В завершение судья Верховного Суда в отставке, руководитель специальной подготовки тренеров НШС Украины Ольга Шаповалова проинформировала, что раньше в качестве преподавателей в рамках спецподготовки выступали преподаватели вузов — именно они вели лекции, а практические занятия проводились судьями. А теперь практически все тренеры – судьи, а количество лекций сведено к минимуму. В основном обучение будет проходить в формате тренингов.