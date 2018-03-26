Дело «Газпрома»: Минюст подготовил «сюрприз для должника»

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов США по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, передает «УП».
Министр напомнил, что Украина уже взыскала с «Газпрома» 100 млн гривен в госбюджет.
«Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.
Как сообщалось, 28 февраля с.г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.
Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, по делу о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года-2017» Энергия обновления
ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: