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Дело «Газпрома»: Минюст подготовил «сюрприз для должника»

26 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Министерство юстиции Украины разработало план, с помощью которого планирует взыскать с российского «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов США по решению Стокгольмского арбитража. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко в эфире одного из телеканалов, передает «УП».

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с «Газпрома» 100 млн гривен в госбюджет.

«Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.

Как сообщалось, 28 февраля с.г. Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита.

Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, по делу о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

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