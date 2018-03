Сегодня 26 марта 2018 года, 13:49

С каждым годом все больше украинских кейсов решаются в английских судах, заверила спикер LHS Юлия Зорина

Об украинских кейсах, разрешаемых в английских судах, слушателям Школы судебной практики Legal High School рассказала Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк Украина», к.ю.н.

Украинцев манят в Англию объективность, беспристрастность и развитость многих инструментов, предлагаемых английскими судами. Решения английских судов признаются практически во всех странах мира. А судебная практика в процессах о мошенничестве в Англии — основное, почему туда обращаются. В Англии можно тайно прослушивать, смотреть электронную почту ответчика и даже забрать у него паспорт, пока идет судебное разбирательство.

Наибольшей популярностью пользуются Лондонский международный третейский суд (LCIA) (The London Court of International Arbitration (LCIA), Высокий суд Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона или Высокий суд правосудия (The High Court of Justice), Апелляционный суд Лондона (The Court of Appeal).

Юлия Зорина констатировала: Англия — очень дорогая страна. И сфера защиты интересов не является исключением. Многие английские юристы стали миллионерами, сопровождая различные кейсы, в том числе и украинские. В случаях, когда истец не может оплатить подачу иска, в Великобритании применяется такой институт, как third party funding, предусматривающий оплату подачи иска третьим лицом, так называемым инвестором, получающим в случае выигрыша спора долю (процент).

Что касается типов кейсов, популярных среди наших соотечественников, то лектор отметила следующие: договорные претензии (contractual claims), дела о мошенничестве (fraud cases) — изюминка английского процесса, взыскание суверенного долга (sovereign debt enforcement) — такой юридический феномен еще не сильно распространен, семейные споры (separation agreement, divorce) и наследственные споры.

Юлия Зорина заверила, что почти все споры синдикатов рассматриваются по английскому праву. Обычно в договорах прописываются асимметричные или гибридные оговорки о порядке разрешения споров: например, стороны договариваются решать свои споры в Лондонском международном третейском суде. Но если лендер может обратиться и в другой суд — такое право делает спор асимметричным в сторону лендера.

Изюминкой английского процесса, как указано выше, считаются судебные дела о гражданском мошенничестве, выделенные в отдельную специализированную отрасль практики. Первоочередная задача истца в суде — доказать, что юрисдикция английского суда в конкретном случае является надлежащей.

WFO (worldwide freezing order) — замораживание активов по всему миру, так называемое ядерное оружие английского процесса, в котором на ответчика возлагается бремя исполнения (burdensome compliance), заключающееся в следующем: ответчик обязан раскрыть все активы по всему миру, стоимость которых превышает установленную минимальную сумму, например 5 тыс. долларов США; раскрытие должно произойти в максимально короткий срок — счет идет на дни; информация должна включать среди прочего стоимость активов, их местонахождение, сведения о том, находятся активы в индивидуальной или совместной собственности. Кроме того, информация должна быть изложена в удостоверенном аффидевите; обязательство предоставления информации является постоянным, и новые активы также должны быть раскрыты на постоянной основе.

Невыполнение приказа о замораживании активов — это серьезное правонарушение, отметила лектор, и оно может иметь разные последствия: заключение (imprisonment), значительные штрафы, изъятие активов (asset seizure), приказы на обыск помещений (orders to search premises), постановление о раскрытии информации третьими лицами (банками, провайдерами и т.д.), постановление о лишении прав защищаться (debarring order), изъятие паспорта и т.п.

Юлия Зорина также рассказала о делах, связанных с расторжением и неисполнением договора, получением доли в результате совместной инвестиционной деятельности, домицилем, взысканием суверенного долга.