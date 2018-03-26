СБУ начала расследование в отношении Андрея Портнова

В отношении первого заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье «Государственная измена».
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус, передает «УП».
«СБУ начала производство относительно Портнова по статье «Государственная измена». Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о «государственной измене», а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», — написал А.Левус.
По словам народного депутата, Андрея Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что «он и сейчас несет угрозу украинской независимости».
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Человек года-2017» Энергия обновления
ІІІ Всеукраїнський Аграрний Форум ААУ
Крипторегулирование и новые возможности для бизнеса: IT Spring 2018 в Минске
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: