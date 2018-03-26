Сегодня 26 марта 2018 года, 13:49

СБУ начала расследование в отношении Андрея Портнова

В отношении первого заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова начато уголовное производство по статье «Государственная измена».

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Андрей Левус, передает «УП».

«СБУ начала производство относительно Портнова по статье «Государственная измена». Следственный отдел Главного управления СБУ в АР Крым уже ведет досудебное расследование по делу о «государственной измене», а соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований», — написал А.Левус.

По словам народного депутата, Андрея Портнова важно привлечь к уголовной ответственности не только потому, что он в прошлом способствовал оккупации украинской территории, но и потому, что «он и сейчас несет угрозу украинской независимости».