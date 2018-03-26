Сегодня 26 марта 2018 года, 13:49

ОСД пообещал следить за надлежащим формированием судейского корпуса другими методами

Для очищения судебного корпуса члены ОСД будут вести дисциплинарные и уголовные производства, а также изучать материалы судей

Общественный совет добропорядочности выходит из процесса квалификационного оценивания судей, но продолжит осуществлять контроль за судейским корпусом другими методами. На формальность проходящего процесса квалифоценивания указывает то, что в ходе конкурса в ВС было «срезано» 40% претендентов, а сейчас — только 0,2%.

Об этом рассказали на брифинге ОСД, который проходит в Украинском кризисном медиацентре.

Как заявила член ОСД Галина Чижик, задачей Совета должно было стать увольнение судей, не соответствующих требованиям и тех, кто не может подтвердить источники приобретения имущества. Однако события в пятницу, 23 марта 2018 года, показали, что этот процесс «не имеет ничего общего с задачами судебной реформы, а именно — с очищением системы правосудия от недобропорядочных судей». Спикеров возмутило среди прочего то, что в пятницу ни один судья не был признан непрошедшим оценивание.

ОСД был инструментом, позволяющим конструктивным способом добиться требований, поставленных Майданом. Но сделать это не удалось, отметил член Совета Роман Маселко. По его словам, «первым серьезным звонком» стал конкурс в Верховный Суд, а теперь квалификационное оценивание показало, что этот инструмент становится нерабочим. Причина в том, что новые правила и регламенты «искусственно заблокировали» деятельность ОСД. Он добавил, что «даже плохие правила могут работать», если орган добросовестно выполняет требования закона. Но в составе ВККС есть члены, которые априори не могут давать оценку, отметил г-н Маселко. Далее он назвал членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые вызывают претензии у общественности: Татьяна Весельская (в отношении нее ведется проверка НАПК по поводу е-декларации), Юрий Титов (в отношении него составлен админпротокол о нарушении правил декларирования) и Тарас Лукаш (дело о назначении Тараса Лукаша в ВККС якобы на основании недостоверных документов находится в суде).

«Борьба продолжается, но изменяются ее методы», — заявил член ОСД Виталий Тытыч. Выход из процесса квалифоценивания не означает, что ОСД прекращает процесс оценивания со стороны общественности. Он уточнил, что будут вестись дисциплинарные и уголовные производства, будут изучаться материалы судей и т.д. Спорное положение ВККС стало «последней каплей», отметил г-н Тытыч.

Далее Михаил Жернаков уточнил, что именно не нравится в процедурах, которыми руководствуется в своей деятельности ВККС. Во-первых, чрезмерно короткие сроки — собеседование проходит по шесть минут, а 5600 судей хотят оценить за пару месяцев. Во-вторых, ВККС установила требования к заключениям ОСД, которые позволили в пятницу не принимать эти заключения во внимание. В-третьих, не хватает прозрачности: не ясно, кто из ВККС и сколько баллов поставил судьям и кандидатам. Настоящий процесс будет тогда, когда установят «реалистичные сроки» рассмотрения материалов кандидатов. Также нужно исключить требования к заключениям ОСД, поскольку Совет руководствуется Законом, а не принятыми ВККС актами. Судьи — члены ВККС не могут объективно оценивать других судей. Квалифоценивание делается, чтобы судьям повысить зарплату, считает Михаил Жернаков.

При этом в ОСД не исключают возможности вернуться к конструктивному диалогу. «Все можно исправить, была бы политическая воля», — выразил надежду Роман Маселко.