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ОСД пообещал следить за надлежащим формированием судейского корпуса другими методами

26 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Для очищения судебного корпуса члены ОСД будут вести дисциплинарные и уголовные производства, а также изучать материалы судей Для очищения судебного корпуса члены ОСД будут вести дисциплинарные и уголовные производства, а также изучать материалы судей

Общественный совет добропорядочности выходит из процесса квалификационного оценивания судей, но продолжит осуществлять контроль за судейским корпусом другими методами. На формальность проходящего процесса квалифоценивания указывает то, что в ходе конкурса в ВС было «срезано» 40% претендентов, а сейчас — только 0,2%.

Об этом рассказали на брифинге ОСД, который проходит в Украинском кризисном медиацентре.

Как заявила член ОСД Галина Чижик, задачей Совета должно было стать увольнение судей, не соответствующих требованиям и тех, кто не может подтвердить источники приобретения имущества. Однако события в пятницу, 23 марта 2018 года, показали, что этот процесс «не имеет ничего общего с задачами судебной реформы, а именно — с очищением системы правосудия от недобропорядочных судей». Спикеров возмутило среди прочего то, что в пятницу ни один судья не был признан непрошедшим оценивание.

ОСД был инструментом, позволяющим конструктивным способом добиться требований, поставленных Майданом. Но сделать это не удалось, отметил член Совета Роман Маселко. По его словам, «первым серьезным звонком» стал конкурс в Верховный Суд, а теперь квалификационное оценивание показало, что этот инструмент становится нерабочим. Причина в том, что новые правила и регламенты «искусственно заблокировали» деятельность ОСД. Он добавил, что «даже плохие правила могут работать», если орган добросовестно выполняет требования закона. Но в составе ВККС есть члены, которые априори не могут давать оценку, отметил г-н Маселко. Далее он назвал членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые вызывают претензии у общественности: Татьяна Весельская (в отношении нее ведется проверка НАПК по поводу е-декларации), Юрий Титов (в отношении него составлен админпротокол о нарушении правил декларирования) и Тарас Лукаш (дело о назначении Тараса Лукаша в ВККС якобы на основании недостоверных документов находится в суде).

«Борьба продолжается, но изменяются ее методы», — заявил член ОСД Виталий Тытыч. Выход из процесса квалифоценивания не означает, что ОСД прекращает процесс оценивания со стороны общественности. Он уточнил, что будут вестись дисциплинарные и уголовные производства, будут изучаться материалы судей и т.д. Спорное положение ВККС стало «последней каплей», отметил г-н Тытыч.

Далее Михаил Жернаков уточнил, что именно не нравится в процедурах, которыми руководствуется в своей деятельности ВККС. Во-первых, чрезмерно короткие сроки — собеседование проходит по шесть минут, а 5600 судей хотят оценить за пару месяцев. Во-вторых, ВККС установила требования к заключениям ОСД, которые позволили в пятницу не принимать эти заключения во внимание. В-третьих, не хватает прозрачности: не ясно, кто из ВККС и сколько баллов поставил судьям и кандидатам. Настоящий процесс будет тогда, когда установят «реалистичные сроки» рассмотрения материалов кандидатов. Также нужно исключить требования к заключениям ОСД, поскольку Совет руководствуется Законом, а не принятыми ВККС актами. Судьи — члены ВККС не могут объективно оценивать других судей. Квалифоценивание делается, чтобы судьям повысить зарплату, считает Михаил Жернаков.

При этом в ОСД не исключают возможности вернуться к конструктивному диалогу. «Все можно исправить, была бы политическая воля», — выразил надежду Роман Маселко.

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Комментарии:»

да ну 26 марта 2018 года 13:49 #

он со своими фефочками нормально поднялся на конкурсе в ВС а тут ВККС отыграла и взяла процесс и потоки под свой контроль. и поскольку любители наживы увидели себя без профита они и решили обвинять всех и во всем. Мол не даете подняться и озолотиться ну тогда умойтесь...
А крик "Держи вора", это единственное что эта банда умеет делать.
Удел полоумного- это обвинение.
Обвинять - это ж не доказывать.
Еще месяц назад они же все вместе рапортовали о том что с нетерпением ждут своего участия в оценивании и в отборе. И тут вдруг они передумали. и именно в воскресенье, когда медиа спят. Типа мы отказались не не полностью. Мол от своего участия во втором оборе в ВС мы не отказываемся. Там ж нормальная каса, а тут нам и даром не нада.
мелкое мерзопакосное жулье. И это личное мнение в форме сарказма! ))))) Привет любителю Лексусов, его подружкам Страшненькой, Любитильнице джинсиков, Полуголой нимфе в одежде для вечерних прогулок на катере по Днепру.

Саня 26 марта 2018 года 12:41 #

Все названные причины просто словесная шелуха.

На самом деле ГРД столкнулась с большим объемом работы, к чему люди, привыкшие только порассуждать о судебной реформе на Марсе, были явно не готовы, на это указывают все те несуразности в составлении документов, выявленные в первый день собеседования.

Все члены ГРД где-то работают и видимо, уже начали уставать от этой общественной деятельности за которую денег не получают.
Вот и решили, что лучший способ защиты это нападение.

Ростислав 26 марта 2018 года 12:37 #

Грантососы похоже решили таким образом уклониться от обязательного декларирования, но не учли, что сдать декларации все равно придется. Ждем с нетерпением, чтобы оценить их доброчестность.
Относительно их заявления о том, что их обидели и с ними не советуются, можно сказать, что они самостоятельно расписались в собственной некомпетентности и непрофессионализме. Единственное, что приходит на ум, это то, что товарищи таким образом пытаются уйти от ответственности за уничтожение судебной ветви власти и построения их руками тоталитарного государства.
Самое интересное, что в связи с тем, что за два года они так и не смогли организовать в юридической плоскости свою работу, все их никем не подписанные выводы ничего не стоят. Об этом свидетельствуют и решения судов. Они до сих пор даже не могут представлять себя, не могут подтвердить свои полномочия.

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