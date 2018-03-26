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Страховая компания обязана уплатить пеню за нарушение сроков выплаты возмещения вреда при ДТП

26 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Нарушение сроков выплаты влечет за собой ответственность, даже если часть требований по выплате страховщик считал необоснованными Нарушение сроков выплаты влечет за собой ответственность, даже если часть требований по выплате страховщик считал необоснованными

В соответствии с пунктом 36.5 статьи 36 Закона за каждый день просрочки выплаты страхового возмещения (регламентной выплаты) по вине страховщика (МТСБУ) лицу, имеющему право на получение такого возмещения, выплачивается пеня из расчета двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в течение периода, за который начисляется пеня.

Соответственно, нарушение сроков выплаты возмещения в полном объеме, даже если часть требований по выплате страховщик считал необоснованными, влечет за собой ответственность как за просрочку исполнения обязательства.

Как отметил Верховный Суд в постановлении от 5 марта 2018 года по делу №687/1585/16-ц, суды предыдущих инстанций пришли к правильному выводу о нарушении ответчиком обязательств относительно полноты и своевременности выплаты страхового возмещения по страховому случаю, что является основанием для взыскания суммы страхового возмещения с учетом пени за несвоевременное исполнение обязательства и 3% годовых

Подробнее о выводах ВС читайте в материале «Полный вред» (газета «Юридическая практика» №12 от 20 марта 2018 года).

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