Сегодня 26 марта 2018 года, 12:06

Еврокомиссар по вопросам правосудия требует от Facebook разъяснений

В Еврокомиссии требуют от социальной сети Facebook объяснений в связи со скандалом вокруг утечки данных с личной информацией десятков миллионов пользователей.

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей», — заявила еврокомиссар по вопросам правосудия Вера Юрова в интервью изданию изданию Bild am Sonntag, передает «УП».

По ее словам, «это злоупотребление данными 50 млн пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым».

Также г-жа Юрова отметила, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер».

«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов речь идет об основах нашей демократии», — заявила Юрова.

Напомним: компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.