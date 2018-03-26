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Названы шесть приоритетов интеграции украинской науки в пространство ЕС

26 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Интеграция украинской науки в европейское пространство будет происходить по шести основным приоритетам. Это предусмотрено проектом Дорожной карты интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство (ERA-UA), одобренным во время заседания коллегии Министерства образования и науки Украины.

Об этом говорится на сайте МОН.

Предварительно документ без замечаний был согласован Научным комитетом Национального совета развития науки и технологий, а вскоре окончательно будет утвержден приказом МОН.

Приоритетным для евроинтеграции украинской науки является развитие:

1) эффективных национальных исследовательских систем;

2) оптимальной транснациональной кооперации и конкуренции;

3) открытого рынка труда;

4) гендерного равенства в исследованиях;

5) оптимального обмена и трансфера научных знаний;

6) международной кооперации.

«Присоединение к ERA (European Research Area — ред.) даст нам возможность лучше развивать свой научный и технологический потенциал, постепенно приблизившись к политике и праву ЕС в сфере науки и технологий. Накопление европейского опыта укрепляет национальную научную базу, является неотъемлемой составляющей устойчивого экономического роста. Например, интеграция даст нам выход на новые рынки и доступ к новым знаниям, а это дополнительные возможности для развития национальной исследовательской системы», — отметил во время презентации Дорожной карты заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

Одной из целей оптимальной транснациональной кооперации является разработка стратегии развития современных исследовательских и е-инфраструктур. Она предусматривает такие меры, как инвентаризация и анализ исследовательских инфраструктур, разработка системы оценки уровня их технологической готовности и механизма поддержки, обеспечение их присутствия на карте Европы.

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