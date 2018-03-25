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ОСД прекращает участие в процессе квалифоценивания судей и созывает брифинг

В понедельник 26 марта 2018 года в 11.00 Общественный совет добропорядочности проведет брифинг, где официально заявит о своем выходе из процесса квалификационного оценивания судей и озвучит причины такого решения. Мероприятие состоится в Украинском кризисном медиацентре по адресу ул.Крещатик, 2, Украинский дом.

Об этом сообщается на сайте ОСД.

«Меньше чем за год Высшая квалификационная комиссия судей Украины хочет переаттестовать более 5000 судей. 23 марта одна из коллегий ВККС за полтора часа успела провести собеседования с девятью судьями. Это лишь подтверждает, что квалификационное тестирование – конвейер, единственная цель которого – сохранить судьям должности и отчитаться об «успешном завершении» реформы. Как следствие, в уже «реформированных» судах окажутся и судьи Майдана, и судьи, которые часто посещают оккупированные территории, что угрожает национальной безопасности страны, и судьи, состояние которых не соответствует декларируемым доходам, и судьи, которые причастны к принятию своевольных решений, ставших предметом рассмотрения ЕСПЧ», – так в общих чертах изложили свои мотивы в ОСД.

По словам представителей ОСД, «на судейском конвейере ВККС устраивает судьям псевдопроверку их профессионального уровня и добропорядочности». «Нарушая закон и Конституцию, ВККС сделала все для того, чтобы общественность не смогла помешать этому конвейеру. Более того, своими решениями Комиссия дала зеленый свет всем судьям, которые принимали решения против участников Революции Достоинства», – добавили в Совете.

«Общественный совет добродетели решил прекратить свое участие в квазипроцессе очистки судейского корпуса. Члены ОСД надеются на поддержку в глазах общества и сделают все, чтобы процесс оценки судей состоялся прозрачно и эффективно. Участие в брифинге примут все члены Общественного совета добропорядочности», – резюмируется в сообщении.

Следует отметить, что активная деятельность ОСД в сфере оценивания судей и кандидатов продолжалась буквально до последнего времени. Так, 20 марта 2018 года ОСД представил обобщение практики по анализу на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности кандидатов на должности судей Верховного Суда. Как заявила со-координатор ОСД Галина Чижик, обобщение практики «является методологией оценки, которой в будущем будет руководствоваться ОСД, оценивая судей и кандидатов на судейские должности по критериям добропорядочности и профессиональной этики».

Еще раньше, 18 марта с.г., на сайте Совета сообщалось об утверждении выводов. В частности, в отношении десяти судей были утверждены выводы о несоответствии и в отношении еще 28 судей ОСД принял решение о предоставлении информации в ВККС.