Министр финансов призывает парламент легализовать лотерейный бизнес

Министр финансов Украины Александр Данилюк призывает Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который уже два года находится в парламенте.
Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 23 марта с.г.
«У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре — нет. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос. В Верховной Раде находится правительственный законопроект, который регулирует этот вопрос комплексно. Он застрял здесь и уже два года не рассматривается», — отметил г-н Данилюк.
Министр финансов обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.
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