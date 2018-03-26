Сегодня 26 марта 2018 года, 10:24

Министр финансов призывает парламент легализовать лотерейный бизнес

Министр финансов Украины Александр Данилюк призывает Верховную Раду принять правительственный проект закона о легализации лотерейного бизнеса, который уже два года находится в парламенте.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 23 марта с.г.

«У нас де-факто существует лотерейный бизнес, де-юре — нет. Правительство предлагало урегулировать этот вопрос. В Верховной Раде находится правительственный законопроект, который регулирует этот вопрос комплексно. Он застрял здесь и уже два года не рассматривается», — отметил г-н Данилюк.

Министр финансов обратился к депутатам с призывом помочь легализовать лотерейный бизнес.