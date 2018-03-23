Сегодня 23 марта 2018 года, 19:54

Суд избрал меру пресечения Надежде Савченко

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для народного депутата Надежды Савченко. Было удовлетворено ходатайство прокуратуры о взятии под стражу на два месяца без права внесения залога.

По словам прокурора Александра Климовича, если ее вину докажут в суде, то Надежде Савченко грозит пожизненное заключение.

В суде г-жа Савченко объявила о начале голодовки.

Напомним, что Надежды Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков «ДНР» / «ЛНР», сговор с руководителем центра освобождение пленных «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Кроме того, по версии следствия, Савченко планировала осуществить вооруженное нападение с использованием гранатометов, минометов и взрывных устройств на помещения и транспортные средства, где могли находиться президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.