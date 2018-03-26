Сегодня 26 марта 2018 года, 10:24

Апелляционный суд подтвердил законность штрафа на 3,7 млн грн за «еврономера»

Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах оштрафовали на 3,7 млн грн за нарушение правил таможенного ввоза автомобиля на территорию Украины. Санкция за такой проступок предусматривает наложение штрафа в размере 300% неуплаченных таможенных платежей. Случай произошел еще летом 2016 года, но все это время одесситка пыталась оспорить решение патрульных и таможенников в судах, сообщает издание u-news.

В ноябре 2017 года Приморский районный суд г.Одессы отказал в удовлетворении иска водителя, после чего женщина подала апелляцию. Но и здесь правда оказалась не на ее стороне.

Своим решением от 28 февраля 2018 года №522/19001/16-а Одесский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Тем не менее у истицы еще есть шанс отделаться от штрафа, обратившись с очередным заявлением в Верховный Суд.