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Апелляционный суд подтвердил законность штрафа на 3,7 млн грн за «еврономера»

26 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Владелицу автомобиля Cadillac Escalade на литовских номерах оштрафовали на 3,7 млн грн за нарушение правил таможенного ввоза автомобиля на территорию Украины. Санкция за такой проступок предусматривает наложение штрафа в размере 300% неуплаченных таможенных платежей. Случай произошел еще летом 2016 года, но все это время одесситка пыталась оспорить решение патрульных и таможенников в судах, сообщает издание u-news.

В ноябре 2017 года Приморский районный суд г.Одессы отказал в удовлетворении иска водителя, после чего женщина подала апелляцию. Но и здесь правда оказалась не на ее стороне.

Своим решением от 28 февраля 2018 года №522/19001/16-а Одесский апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Тем не менее у истицы еще есть шанс отделаться от штрафа, обратившись с очередным заявлением в Верховный Суд.

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