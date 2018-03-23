Сегодня 23 марта 2018 года, 19:53

LHS: Процессуальные кодексы не предусматривают механизма исполнения решения КСУ по конституционной жалобе, подчеркивает А. Водянников

Завершила модуль «Конституционное судопроизводство» Lеgal High School лекция национального советника по юридическим вопросам Координатора проектов ОБСЕ в Украине, члена Конституционной комиссии и Совета по вопросам судебной реформы Александра Водянникова, посвященная применению международного опыта института конституционной жалобы в украинских реалиях.

Преподаватель сделал небольшой экскурс в историю вопроса конституционной жалобы, рассказав, что своеобразным образцом конституционной жалобы для постсоветских государств является немецкая модель. Причем в Германии такой институт сначала был предусмотрен не на уровне Конституции, а на уровне закона. Также Александр Водянников напомнил о перипетиях развития законодательных событий вокруг введения данного института в Украине. В частности, он обратил внимание на то, что в прошлом году, когда право на подачу конституционной жалобы лицу уже было гарантировано Основным Законом, но реализовать его не представлялось возможным (ввиду длительного блокирования принятия соответствующего имплементационного закона на политическом уровне), возник вопрос: может ли КСУ приступить к рассмотрению конституционных жалоб, детализировав порядок их рассмотрения на уровне своего регламента. И если бы парламентарии и в дальнейшем затягивали принятие нового закона о КСУ, допускает эксперт, «конституционным» судьям не оставалось бы ничего другого, как урегулировать этот вопрос в своем внутреннем регламенте и приступить к рассмотрению таких жалоб.

Александр Водянников детально проанализировал нюансы национального законодательного регулирования конституционной жалобы, среди прочего обратив внимание на понятие национальных способов юридической защиты, необходимость исчерпания которых является обязательным условием для такой формы обращения в КСУ. Лектор выделил пределы и исключения из такого принципа исчерпания: например, отсутствие средств защиты, их неэффективность или неадекватность, отказ или задержка в правосудии (denial of justice) и т.д. Также он рассказал о правилах приемлемости конституционной жалобы, отметив, что помимо установленных процессуальных фильтров изначально (первым вариантом имплементационного проекта закона № 5336-1) предлагалось ввести и финансовый предохранитель — предусмотреть необходимость уплаты судебного сбора за подачу конституционной жалобы. Сам лектор такую идею не поддерживает, впрочем, она так и не была реализована в итоговой версии закона о КСУ.

Лектор обратил внимание на одну из главных проблем, волнующих юридическое сообщество, — наличие законодательного пробела в части исполнения решения КСУ. «Процессуальные кодексы не предусматривают механизма исполнения решения КСУ по конституционной жалобе», — подчеркнул Александр Водянников