Сегодня 23 марта 2018 года, 19:54

НААУ: суд признал силу решений Совета адвокатов Украины по восстановлению адвокатского самоуправления в Киеве

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции о признании недействительными решений Совета адвокатов Украины, которые принимались в течение июня-ноября 2016 года на восстановление адвокатского самоуправления в Киеве.

Об этом сообщает сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Оспаривая эти решения САУ в суде первой инстанции, истцы ссылались на то, что высший орган адвокатского самоуправления не имеет полномочий созывать конференцию адвокатов региона, устанавливать повестку дня и создавать организационный комитет для проведения конференции. Также претензии были высказаны истцами и в правомочности оргкомитета.

Таким образом, апелляционный суд 22 марта 2018 года подтвердил полномочия Совета адвокатов Украины как законные, а также фактически признал легитимными органы адвокатского самоуправления столицы, избранные в 2016 году на основании указанных решений Совета.